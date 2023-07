D'Amico, l'ex dirigente della Roma Perinetti: "Talento puro, classe cristallina"

TUTTOmercatoWEB.com

E' tanta la tristezza in casa Lazio ma in generale nel mondo del calcio per la scomprsa di Vincenzo D'Amico. In tantissimi oggi si sono recati in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente, per dare l'ultimo saluto al Golden Boy. Non solo, in tantissimi hanno voluto ricordarlo con un messaggio o con un aneddoto come fatto dall'ex dirigente della Roma Giorgio Perinetti: "Ero alla Roma con Liedholm, la Lazio torna in Serie A. I biancocelesti erano appena risaliti, io e Liedholm eravamo al ristorante Taverna Flavia di Roma dove si ritrovava spesso il mondo del calcio romano. Ad un certo punto entrò D’Amico, venne a salutare Liedholm che alla domanda ‘come stai?’ gli rispose: ‘Sono preoccupato perché sei tornato in Serie A, adesso devo cambiare sistema di gioco per marcarti’. Detta da Liedholm, questa frase, era un’attribuzione di grande livello. Rimane il ricordo di un talento puro, un giocatore di classe cristallina", queste le parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.