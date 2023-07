D'Amico, "l'ultimo abbraccio laziale": il post della società per 'Vincenzino' - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un popolo intero oggi ha dato l'ultimo abbraccio a Vincenzo D'Amico. Presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, è stato celebrato il funerale di uno dei calciatori più importanti nella storia della Lazio. 'Vincenzino', come lo chiamano i suoi tifosi, ha lasciato ricordi indelebili nel cuore di tutti, dallo Scudetto vinto ad appena 18 anni nel 1974, alla tripletta contro il Varese (sotto 0-2), decisiva per la salvezza dalla Serie C. Un mito e un idolo, una pagina indelebile nella storia biancoceleste. Ecco spiegate le centinaia di persone accorse a celebrare D'Amico, ecco spiegata l'emozione al momento dell'uscita del feretro. Tra fumogeni e cori pieni d'amore, si è consumato l'ultimo saluto, come mostrano le bellissime immagini pubblicate dalla Lazio sui social.