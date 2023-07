D'Amico, la dedica del Leone Alato Latina: "La tua città ti rende omaggio" - FOTO

Lui non ha mai dimenticato la sua città e Latina ora si stringe nel dolore per la sua scomparsa. Vincenzo D'Amico ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del calcio ma anche nella comunità del capoluogo pontino a cui era strettamente legato. La sindaca Matilde Celentano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 5 luglio e i funerali, dopo quelli nella Chiesa Gran Madre di Dio a Roma, saranno celebrati anche nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti a Latina.

Intanto l'omaggio è arrivato dal Gruppo ultras Leone Alato che ha appeso uno striscione all'ingresso della Curva Nord dello Stadio Francioni: "La tua città ti rende omaggio. Rip Vincenzo D'Amico", si legge.