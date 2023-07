D’Amico, Lopez: “Lo ricordo così. Questa mattina ho rivisto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Stamattina la Capitale ha dato l’ultimo saluto a Vincenzo D’Amico e tra i presenti al funerale nella chiesa di Ponte Milvio, Antonio Lopez. L’ex compagno di squadra del biancoceleste, intercettato dai microfoni di TMW per commentare alcuni temi caldi del momento, ha voluto rivolgergli un pensiero: “Stamattina ero al funerale e mi sono rivisto con gli altri miei vecchi compagni. In questi momenti molto brutti in cui perdi una persona come lui è difficile. Era un ragazzo fuori dalla norma che ha avuto il sorriso in tutti i 5 anni in cui ci ho giocato”.

