D'Amico | Oddi, Capua e Cucchi straziati nel dolore: "Non apriva gli occhi..."

Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Vincenzo D'Amico, venuto a mancare ieri pomeriggio a Roma in un sabato grigio e doloroso. Storica leggenda della Lazio, l'ex capitano biancoceleste lascia un vuoto immenso alle passate generazioni ma anche quelle attuali che mai hanno perso l'opportunità di godersi le gesta del campione che con il pallone incantava in campo. A unirsi al cordoglio, Giancarlo Oddi, suo ex compagno di squadra dal 1971 al 1975 che come riporta la rassegna stampa di Radiosei ha dichiarato: «Sono stato da lui in ospedale venerdì e non è mai riuscito ad aprire gli occhi. Se ne va un fratello minore, bravo, simpatico: come giocatore non si discute, ma come persona era unica, bella. È stato un grandissimo, un anno ha praticamente salvato la Lazio da solo. Si è meritato la fascia di capitano, dimostrando di essere un calciatore fortissimo e un grandissimo uomo». A seguire, anche il dottor Pino Capua, suo grande amico ha ricordato lo storico D'Amico: «Ho perso un fratello, una persona meravigliosa, gli ultimi vent'anni siamo stati a stretto contatto, quasi quotidianamente. Condividevamo tantissime cose, per me suo figlio Matteo è come un figlioccio, potete immaginare quanto dolore e quanta sofferenza abbia provato negli ultimi tempi. Abbiamo sperato in un miracolo, ma era impossibile, anche dal punto di vista medico. È andato via troppo presto».

Lazio, Vincenzo D'Amico: il ricordo di Riccardo Cucchi

Oltre alle sue magie in campo, soprattutto fuori dal rettangolo verde, D'Amico ha lasciato un'umanità fuori dal comune, e l'amore che sta ricevendo in queste ore ne è la prova. Su Twitter è arrivato anche il pensiero dello storico radiocronista Riccardo Cucchi: «È un giorno triste e malinconico. Ci lascia il “cucciolo” di quella magnifica squadra di visionari. Per la mia generazione fu un privilegio vederti giocare, Vincenzo».