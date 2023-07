D'Amico, Perillo (Rai): "Una delle ultime bandiere di un calcio romantico"

"Vincenzino" se n'è andato, ma non nei cuori e nei ricordi della gente. Sì perché Vincenzo D'Amico, storico condottiere della banda nel 1974 che si innalzata alla gloria del primo scudetto della Lazio, è stato prima di tutto un simbolo. E mentre i cordogli arrivano minuto dopo minuto, sui social c'è anche il commento di Antonello Perillo, vicedirettore nazionale Tgr Rai: «Era una delle ultime bandiere di un calcio romantico che ormai non c’è più. Simbolo della Lazio, le sue giocate erano classe pura, fantasia e tecnica sopraffina. Lo piange anche la Rai, che per lunghi anni lo ha avuto come apprezzatissimo opinionista televisivo».