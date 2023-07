D’Amico, Trasmondi racconta: “Eravamo in piena crisi societaria, ma lui…”

In tanti stanno ricordando Vincenzo D’Amico, non solo con messaggi d’affetto ma anche con aneddoti. È il caso di Patrizio Trasmondi che lo ha così ricordato: “È il 1986 e siamo in piena crisi societaria. Leggo una notizia sul giornale e vado sotto casa sua. Citofono e scende. Ancora sul portone gli chiedo: “Ma è vero che tutti hanno messo in mora la Società tranne te?”. “Si” mi rispose. “E come mai?” Faccio io. Mi guarda. Resta in silenzio. Poi apre lentamente la zip della tuta, prende la catenina al collo e mi mostra la medaglietta degli Eagles Supporters. La guarda serio: “E coma faccio Pat? Non posso…io sono della Lazio!”. Quei soldi non li prese mai. Anche questo è Vincenzo D’Amico. Il mio capitano”.

