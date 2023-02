Da 007 a 700: l'omaggio della Lazio per la leggenda Pedro - VIDEO

Quella di ieri con il Cluj è stata la presenza numero 700 in carriera, tra nazionale e club, per Pedro. Una leggenda vivente che ha vinto di tutto e ha calcato i più grandi palcoscenici internazionali. Oggi se lo gode la Lazio, con la sua qualità, la sua esperienza e la sua classe. Per i tifosi un idolo per Sarri una risorsa in più dal primo minuto o a gara incorso. Ieri ha festeggiato questo importante traguardo ricordato anche dalla società biancoceleste che sui social lo ha trasformato nell'agente 007, o meglio al contrario 700.

𝟕𝟎𝟎 partite ufficiali in carriera

Il mio nome è Pedro,

𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈𝐆𝐔𝐄𝐙 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐎 pic.twitter.com/CA3AuwRavO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 17, 2023