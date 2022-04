DA BAFFO UNICA SEDE: A PASQUETTA SAPORI TIPICI SENZA MENU' FISSI, SCEGLI TU COSA MANGIARE E BERE!

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI SCEGLIE DIETRO. PEDRO NON CE LA FA FORMELLO - Pedro salta anche la rifinitura. Lo spagnolo alza bandiera bianca, salvo sorprese (al momento non previste) nella giornata di domani. Controlli clinici intorno all’ora di pranzo, poi l'assenza pure nella rifinitura del pomeriggio. In questa... FORMELLO - Pedro salta anche la rifinitura. Lo spagnolo alza bandiera bianca, salvo sorprese (al momento non previste) nella giornata di domani. Controlli clinici intorno all’ora di pranzo, poi l'assenza pure nella rifinitura del pomeriggio. In questa... WEBTV LAZIO-TORINO 1-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "PAZZA LAZIO, MA TROPPO TARDI..." La Lazio pareggia 1-1 con il Torino. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un pari arrivato troppo tardi: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... La Lazio pareggia 1-1 con il Torino. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un pari arrivato troppo tardi: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, ANCHE LA LAZIO SU ROVELLA: SARRI SI INFORMA C'è anche la Lazio su Nicolò Rovella. Perlomeno questo è quello che riporta calciomercato.com, secondo cui i biancocelesti starebbero seguendo con continuità il giocatore, valutando l'ipotesi di presentare un'offerta per lui la... C'è anche la Lazio su Nicolò Rovella. Perlomeno questo è quello che riporta calciomercato.com, secondo cui i biancocelesti starebbero seguendo con continuità il giocatore, valutando l'ipotesi di presentare un'offerta per lui la...