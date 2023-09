Da Marsiglia: "Dopo Guendouzi e Payet, chi sarà il leader?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata un'estate complicata in casa Marsiglia. Tante cessioni importanti, su tutte quelle di Guendouzi alla Lazio, Payet al Vasco da Gama e Sanchez che è tornato all'Inter a parametro zero. Nonostante un buon avvio di campionato, i tifosi rimproverano alla squadra una mancanza di carattere e di carisma. E' cambiato molto dopo la partenza dei pezzi della rosa e nell'ambiente c'è un po' di preoccupazione. Parecchi dei portali marsigliesi si stanno chiedendo chi guiderà la squadra in campo quest'anno. Questo il messaggio più diffuso sui social: "Con le partenze di Guendouzi, Sanchez e Payet, secondo voi chi sono i nuovi leader dell'OM?".