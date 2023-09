Daichi Kamada, curiosità del nuovo acquisto della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il calciomercato ormai alle spalle, le squadre di Serie A sono concentrate sul rettangolo verde di gioco, pronte a dare spettacolo e a portare a casa ogni singola partita. La Lazio, secondo molti esperti, ha condotto una sessione di mercato estivo di tutto rispetto, con colpi che hanno rinforzato la rosa, nonostante l’addio di un perno come Milinkovic-Savic. Lotito, in questo senso, ha voluto puntare su delle scommesse e tra queste c’è Daichi Kamada.

Il giocatore è stato molto seguito dalla dirigenza biancoceleste e non a caso i siti di scommesse, tra gli intrattenimenti più divertenti insieme al popolare betnero casino online, hanno sempre puntato sul club italiano per il futuro del giocatore nipponico. Ora resterà da capire in che modo riuscirà a incidere sulle prestazioni, con la speranza che mister Sarri riesca a valorizzarlo a dovere.

Quanto vale Daichi Kamada?

Questo calciatore di origini giapponesi che ha ben figurato nel campionato tedesco durante la sua esperienza con la casacca dell’Eintracht Francoforte, ad oggi vale circa 27 milioni di euro. Ciò stando alle cifre riportate da Transfmarket, sito autorevole di valutazione dei calciatori di tutto il globo. Un valore di cartellino che ci sta, considerando anagrafe, ruolo e rendimento di Kamada. Una parabola in continua ascesa che ha condotto questo giocatore offensivo nel campionato italiano alla corte di Maurizio Sarri, autentico esperto nel valorizzare talenti giunti alle soglie della definitiva consacrazione.

Quanti anni ha Daichi Kamada?

Come anticipato nel discorso relativo al cartellino di Daichi Kamada, uno dei fattori che incide sul suo valore attuale di 27 mln circa, è appunto l’età. Essa corrisponde in anni al valore di mercato, ossia 27 anni. Una fase della carriera di un calciatore che coincide spesso con la maturazione definitiva. Un momento del percorso di crescita che presumibilmente corrisponderà con la consacrazione in maglia biancoceleste da parte del fantasista nipponico. O meglio questo è ciò che sperano gli addetti ai lavori e quanti osservano ed osserveranno le gesta sul rettangolo verde di Kamada.

Quanti gol ha fatto Kamada in questa stagione?

Il rendimento e lo score di Daichi Kamada sono stati sempre abbastanza buoni, e soprattutto in crescita stagione dopo stagione. Se infatti si dà uno sguardo alla sua carriera, si noterà che già all’esordio nel calcio giapponese con il Sagan Tosu faceva intravedere ottimi numeri: 13 gol in 65 presenze. Poi il passaggio in Europa nella Bundesliga all’Eintracht Francoforte, con nel mezzo il prestito ad una squadra belga (Sint-Truiden) ne fanno aumentare la precisione sotto porta. Specie nelle annate che vanno dal 2018 al 2023, dove Daichi mette a segno ben 12 gol in 24 presenze nella parentesi francofona. E poi 20 reti in 127 apparizioni complessive nel suo ritorno al club tedesco. Attualmente militante nella Lazio, Kamada ha già realizzato un gol dopo appena 3 partite disputate.

Che ruolo ha Kamada?

Per quanto riguarda il ruolo in campo di Daichi Kamada, si può parlare senza alcun dubbio di un trequartista o comunque di un calciatore che svaria sulla trequarti da destra a sinistra. Certo nella zona centrale è più pericoloso, aggredendo bene l’area di rigore a rimorchio della punta. Un giocatore in grado di dialogare bene con i compagni di reparto e per questo spesso arretrato anche a centrocampo come centrale a tre. Infatti, non è un caso che la Lazio lo abbia scelto proprio per raccogliere l’eredità come ruolo di Sergej Milinkov-Savic. Al pari di quest’ultimo, il 27enne giapponese riesce a coprire le stelle zolle di terreno e ad emulare le medesime skills. Ottima tecnica di base, intelligenza calcistica e capacità di trovare la porta sebbene sia un trequartista/centrocampista. Un profilo che se vogliamo è assimilabile anche a Tijjani Reijnders, acquisto recente del Milan in grado di fornire la stessa copertura del campo e score in zona gol.

Kamada ha il passaporto tedesco?

Una pratica comune in sede di calciomercato è quella relativa all’ottenimento del passaporto da comunitario per i calciatori provenienti dall’estero. Un passaggio chiave per le rose nostrane per far sì che non venga riempito uno slot dei tre da extracomunitario utile per tesserare magari calciatori argentini, brasiliani e cosi via. Per ciò che riguarda Daichi Kamada questi sebbene abbia giocato per molti anni in Bundesliga non ha ancora il passaporto tedesco. Quindi nel suo trasferimento alla Lazio ha di fatto occupato un posto di quelli disponibili nella squadra di Sarri per gli extracomunitari. Tuttavia il trequartista nipponico avrebbe potuto richiederlo (quando era ancora in orbita Milan) ma la prassi burocratica era troppo lunga per rispettare i tempi stretti del calciomercato e di chiusura della trattativa. Motivo per cui poi il giocatore ha firmato in seguito con la Lazio.

Quali sono le skills di Kamada?

Daichi Kamada è un trequartista abile nel giocare con i compagni di reparto ma anche versatile nel coprire varie zone del campo. Un’intelligenza calcistica che gli consente di essere molto utile ad un allenatore che può così schierarlo dalla metà campo in su. Quindi anche come centrocampista centrale, mezz’ala e fantasista o sotto punta. Tutti ruoli che Daichi è in grado di gestire al meglio non calando come rendimento. Una disponibilità tipica dei profili giapponesi, dediti al lavoro e al sacrificio in qualsivoglia contesto professionale. Anche l’ambito calcistico non si sottrae a quella che è una mentalità ammirevole di tale popolazione orientale. Anche per questo motivo spesso i giocatori provenienti da quest’area geografica trovano spazio e attenzione nei campionati europei. La versatilità, unita alla disponibilità e alla disciplina incrementano le capacità tecniche possedute da un calciatore. Kamada si allinea proprio a questo discorso, essendo un modello esemplare di professionalità e rispetto, oltre che un ottimo atleta e calciatore. Insomma la Lazio ha trovato la figura giusta per completare il reparto offensivo e sostituire nello spogliatoio il partente Milinkovic-Savic. Il 27enne giapponese non farà di certo rimpiangere il serbo, che ha preferito i soldi arabi alla carriera. Inoltre la prima rete dopo solo tre gare disputate con la maglia biancoceleste fanno già capire quello potrà essere il contributo fornito da Daichi alla rosa guidata da Sarri.