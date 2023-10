Dalla Francia: Guendouzi vuole la Nazionale, ma i compagni...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

L'obiettivo di Mateo Guendouzi è chiaro: far parte dei convocati della Francia in vista di Euro 2024. Un proposito per il quale il calciatore sta lavorando duramente, viste anche le ultime positive prestazioni con la maglia della Lazio. Il centrocampista ha già indossato la casacca blues in una grande competizione, avendo preso parte alla spedizione transalpina in Qatar lo scorso inverno. Le cose però sembrano essere cambiate da quel momento...

Dopo la finale mondiale, Deschamps non ha infatti più preso in considerazione l'ex Marsiglia, preferendogli il classe '99 Fofana. Il motivo è presto detto. Guendouzi pare infatti che non abbia costruito un buon legame con i compagni di Nazionale, al contrario di Fofana, apprezzato per la sua disponibilità e, soprattutto, per il suo mettersi a disposizione del collettivo. Riporta così L'Equipe.