Dalla Francia: "Marsiglia, nervi tesi. Marcelino rischia l'esonero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il clima in casa Marsiglia è tutt'altro che sereno. Nonostante un buon avvio di campionato, con otto punti conquistati nelle prime quattro e il terzo posto in classifica occupato, nell'ambiente non filtra ottimismo. Il nuovo allenatore Marcelino non promette bene e c'è già chi rimpiange Igor Tudor. C'è chi parla di un cambio di mentalità e di approccio troppo netto tra i due tecnici, chi lamenta uno scarso carisma del nuovo mister e soprattutto chi è insoddisfatto delle cessioni estive: su tutte quella di Guendouzi alla Lazio. Secondo alcuni dei principali media francesi, tra cui Foot, già si inizia a parlare di possibile divorzio. La palla passa al presidente Longoria, spetta a lui la scelta sul futuro di Marcelino.