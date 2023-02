Dalla Spagna: "Intreccio di mercato tra Barcellona e Bruges, coinvolta la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Víctor Barberá lascerà il Barcellona Atlètic a giugno e inizierà una nuova avventura tra le fila del Bruges. La decisione è già presa: irrinunciabile l'offerta belga. Non solo un ampio contratto, con un miglioramento delle proprie condizioni economiche, ma la possibilità di giocare in uno dei maggiori campionati europei. Il club, riporta Mundo Deportivo, non sta lavorando solamente all'arrivo del classe 2004, a onor del vero sta mettendo a punto una doppia operazione: vendere Ferran Jutglà, probabilmente alla Lazio, come anticipato nelle scorse settimane, e procedere con l'arrivo di Barberà in Belgio.

TORNA ALLA HOMEPAGE