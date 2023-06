Dalla Spagna: "Luis Alberto-Cadice, storia senza lieto fine. La mossa della Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto sempre più biancoceleste. Il rinnovo di contratto e il ritocco sull'ingaggio renderanno il Mago ancor più pilastro e punto di riferimento per la Lazio, specialmente se dovesse partire uno come Milinkovic. C'è grande delusione in Spagna, soprattutto dalle parti di Cadice dove si sognava il ritorno in patria del fantasista biancoceleste. "Sembrava così vicino in inverno. Il calciatore aveva espresso la sua volontà di tornare. Quella che sembrava essere una storia d'amore destinata a concludersi nel migliore dei modi, potrebbe essere una storia d'amore senza lieto fine", scrive il portale El Gol Digital che aggiunge come quella della Lazio di optare per il prolungamento sia stata "una mossa inaspettata".

Rammarico andaluso

Il noto portale spagnolo sottolinea la grande delusione di tutto l'ambiente: "L'aumento dello stipendio è qualcosa che mette fine a ogni speranza di vederlo con la maglia gialla. Una saga che ha entusiasmato per mesi i tifosi del Cadice ma che alla fine si concluderà nel peggiore dei modi". La speranza però è l'ultima a morire e per il futuro l'ambiente può ancora sognare: "Le strade non si incroceranno. Almeno per ora, perché non sai mai cosa potrebbe riservare il futuro".