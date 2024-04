Dani Alves torna a parlare: "Io sopravvivo sempre! Le accuse? Vinco anche stavolta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Lo scorso 25 marzo Dani Alves, grazie al pagamento di una cauzione di un milione di euro, ha lasciato il carcere di Barcellona. L'ex terzino avrebbe dovuto scontare quattro anni e mezzo di prigione, dopo esser stato accusato di aver abusato sessualmente di una giovane ragazza nel bagno di una discoteca. Una permanenza dietro le sbarre evitata anche grazie alla aiuto dell'ex compagno di squadra e amico Neymar, disposto a sborsare la cifra per andare in suo soccorso. Proprio in tal senso, qualche giorno fa i due erano a pranzo in una lussuasa steakhouse ed è qui che li ha raggiunti un giornalista del quotidiano O'Periodico, il quale è riuscito a strappare le prime dichiarazioni di Dani Alves dopo la scarcerazione:

"Posso uscire solo il venerdì, non ho altro che posso fare. Commenti sul mio caso? No, non posso, è ancora in corso. La partita che devo giocare è in campo. Ma non ho idea di quanto potrà durare, finché tutti i ricorsi presentati dalle parti non saranno risolti. Ovunque vada sopravvivo. Mi adatto a tutto perché per me non è il luogo che fa la persona, ma la persona che fa il posto. Ora sono tranquillo e sto bene"