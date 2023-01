Dazn, alzati ancora i prezzi degli abbonamenti: cifre e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2023 porta nuovi pacchetti Dazn. La piattaforma streaming ha presentato i nuovi piani. Per i clienti già attivi e per chi ha messo in pausa l'abbonamento i prezzi non cambiano, cosa che va sottolineata. Il discorso cambia per i nuovi abbonati che avranno a disposizione tre nuovi tipi di abbonamenti: standard, plus e start.

PIANO STANDARD - Ha un costo di 29,99 al mese ma ha una permanenza minima di un anno. Il pacchetto prevede di vedere gli eventi anche su due dispositivi in contemporanea a patto che siano connessi dalla stessa rete internet. L'app può essere registrata fino a 6 dispositivi. Qualora non si voglia avere l'obbligo di permanenza per 12 mesi, con disdetta comunicata 30 giorni prima, il costo sale a 39,99 euro al mese.

PIANO PLUS - In questo caso il costo è di 44,99 euro al mese con una permanenza minima di un anno. Con questo pacchetto si possono vedere in contemporanea gli eventi anche su due dispositivi nello stesso momento che possono essere connesse a reti diverse. I dispositivi su cui si può scaricare l'app salgono a 7 e anche, in questo caso, il prezzo cresce nel caso in cui non si voglia avere l'bbbligo dei 12 mesi di permanenza. Se si sceglie questa opzione senza limiti di durata prezzo è di 54,99 euro al mese.

PIANO START - Questa è la vera novità ed è pensata per chi è amante degli altri sport diversi dal calcio: tutto il basket italiano e il meglio di quello europeo, NFL, UFC, la boxe e il fighting mondiale. Il costo è di 12,99 euro al mese con 4 dispositivi che possono essere associati. La visione è consentita anche a due dispositivi in contemporanea a patto che siano collegati alla stessa rete internet.