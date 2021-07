DAZN E TUTTA LA SERIE A CON UNO SCONTO DI 140 EURO! ATTIVA ORA SENZA IMPEGNO!

Dalla stagione 2021-2022 DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) fino al 2024. Offerta speciale per gli amici de Lalaziosiamonoi.it: Tutta la serie A TIM è su DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese. Risparmi 140 euro! Affrettati, c'è tempo solo fino al 28 luglio, > ATTIVA ORA CLICCANDO QUI < ... Puoi disdire quando vuoi, con un semplice clic.

Dalla stagione 2021-2022 DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) fino al 2024.

Oltre alla Serie A, su DAZN, trovi anche tutta la Serie BKT e il grande calcio internazionale con tutte le partie de LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

> ATTIVA ORA DAZN RISPARMIANDO 140 EURO IN 14 MESI! <

Inoltre, su DAZN ti aspetta un'offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar. A ciò si aggiungono i canali Eurosport HD1 e HD2.

Il grande sport sui tuoi dispositivi supportati: smart tv, smartphone, tablet, mobile. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due.

Puoi disdire quando vuoi, con un semplice clic.

> ATTIVA ORA DAZN, CON NOI RISPARMI 10 EURO AL MESE PER 14 MESI! <