Dazn, ecco 'Per Sempre': l'inno che dà voce alla passione dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora due giornate e poi il campionato darà appuntamento alla fine dell'estate con un'altra intensa stagione da vivere. Per rendere omaggio a quella in corso Dazn, insieme alla Warner Music Italia, ha lanciato in esclusiva sull'app 'Per Sempre'. Un inedito prodotto appositamente dalla cantautrice Serafine, vincitrice dell'ultima edizione di XFactor. Il brano, si legge sull'Ansa, sarà trasmetto dalla piattaforma streaming durante i break delle ultime due giornate, ideato per dare voce alla passione dei tifosi.

"É stato un onore per me avere l'occasione di interpretare un sentimento cosi forte come è il legame viscerale che, in gioia e dolore, esiste tra tifosi e sportivi - ha spiegato l'artista - La cosa che ricordo della mia prima volta allo stadio è, infatti, la commozione provata ascoltando i cori della gente che in lontananza risuonavano come un'onda anomala, quasi come una calamità naturale che non puoi fermare, inevitabile come è inevitabile l'amore per uno sport che non è solo uno sport ma è vocazione".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE