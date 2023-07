Dazn, sbarco sul satellite e nuovi pass annuali: i dettagli

Fonte: lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Serie A sbarca su TivùSat. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, Dazn sarà presente anche sulla piattaforma satellitare con un canale fruibile a pagamento. L'obiettivo, per Dazn, è quello di crescere ancora vista la grande popolarità di TivùSat, che può contare su un milione e mezzo di “abbonati” in tutto il Paese. Tra le novità svelate dall'emittente in streaming per la nuova stagione anche i pass annuali. Saldare l'abbonamento in un'unica stagione permetterà infatti di risparmiare non poco.