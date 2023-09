De Cosmi: “Valeri alla Lazio? Sarebbe un ottimo acquisto. Chissà...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emanuele Valeri è stato spesso accostato alla Lazio in questo calciomercato, soprattutto verso la sua mai celata passione per i colori biancocelesti. Il calciatore però alla fine non si è mosso da Cremona, anche se il contratto in scadenza il prossimo giugno rende più semplice un tesseramento a zero già a partire dalla prossima sessione. Proprio di questo ha parlato il suo ex allenatore Roberto De Cosmi ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “La famiglia di Valeri è lazialissima. Lui è un ottimo calciatore, ha caratteristiche importanti, sa attaccare gli spazi. Quando abbiamo giocato contro la Cremonese l'anno scorso ricordo un'ottima prestazione proprio di Valeri. L'anno prossimo a parametro zero potrebbe rivelarsi utilissimo alla Lazio, anche in ottica liste, visto che servono sempre giocatori cresciuti nel vivaio. Sarebbe un grande colpo sotto l'aspetto qualitativo e di appartenenza. Ha delle ottime caratteristiche e in Serie A l'ha già dimostrato. Ha sempre visto la porta, è un mancino, col piede si divertiva moltissimo. Emanuele si è sempre messo in discussione, è partito dai dilettanti, ha ricoperto un sacco di ruoli. È un ragazzo intelligente”.