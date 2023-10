De Fanti: “In estate Joronen vicinissimo alla Lazio, poi...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Quello di Joronen è stato un profilo spesso accostato alla Lazio nel corso dell'ultimo calciomercato. Il portiere, attualmente in forza al Venezia, sarebbe potuto diventare il nuovo numero 12 della società biancoceleste, che ha infine puntato sull'italiano Luigi Sepe della Salernitana. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'agente dell'estremo difensore finlandese, Roberto De Fanti, ha svelato alcuni dettagli sulla trattativa con i capitolini. Queste le sue parole: “Si trova molto bene a Venezia, un club dove poi è andato anche Pohjanpalo di cui è testimone di nozze. Sono molti amici, è una società orientata a prendere giocatori scandinavi e lì davvero si trova molto bene. Però io come agente devo sempre valutare le opportunità che lo possono migliorare a livello tecnico: è emersa la Lazio, ci faceva piacere che l'idea di portarlo in biancoceleste fosse nata dallo staff tecnico. Però poi per come si è sviluppata la trattativa era difficile per il Venezia accettare l'offerta della Lazio, anche perché appariva chiaramente che avrebbe fatto il numero 12. I valori finanziari spesso stabiliscono il valore dei calciatori e, al di là del miglioramento contrattuale, per come stava andando la trattativa s'era capito che avrebbe fatto il dodicesimo e basta senza possibilità di andarsi a giocare il posto. La trattativa quindi non è andata in porto, anche perché poi è emerso che la Lazio avrebbe potuto prendere Sepe a condizioni migliori".