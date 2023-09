De Paola: “Italia, che vergogna con la Macedonia. Su Immobile dico...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio deludente per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Il pareggio con la Macedonia ha inevitabilmente attirato critiche anche sul nuovo capitano Ciro Immobile, duramente contestato anche dal giornalista sportivo Paolo De Paola. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: “Nutro grande rispetto per Spalletti, ma merita delle critiche e anche forti. Personalmente mezza squadra non l’avrei convocata, perché molti elementi si trascinano dalla mancata qualificazione ai Mondiali. Lo stesso Immobile, nonostante il goal, e tutto l’attacco sono stati deludenti, non sanno segnare. Pareggiare questa partita è stata un’onta al calcio”.