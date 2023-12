De Paola: "La romane stanno deludendo. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2023 è agli sgoccioli e in vista del nuovo anno che sta per arrivare è tempo di bilanci. A fare il punto è Paolo De Paola che ai microfoni di TMW Radio si è così espresso: "Il Milan vivacchia in quella incostanza di rendimento che ne ha caratterizzato la rivoluzione di mercato. Pioli cerca faticosamente di trovare una quadratura del cerchio ma consolida un terzo posto importantissimo. L'Inter di Inzaghi è una conferma importante ma ora vale solo un discorso, come per Allegri: devono vincere lo Scudetto, uno dei due a fine stagione rimarrà deluso. La Juve non ha alibi dopo due anni di delusioni, e l'Inter con una squadra così al top deve arrivare fino in fondo".

Ritrovarsi con le romane dietro è non consono. La sconfitta della Roma può essere anche spiegata ma non giustificata. la Lazio ha vinto ma non convince ancora. Stanno davvero deludendo".