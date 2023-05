De Rossi e lo sfogo sulla finale della Roma: “Sete stro**i du vorte!”

Fonte: Lal

Sale l’attesa per la finale della Roma di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Caccia al biglietto vera e propria con Daniele De Rossi finito nel mirino di amici, tifosi, parenti alla ricerca di un ticket per la partita. L’ex giallorosso blocca tutti, si sfoga su Instagram e parla chiaro: “No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. Se avete comprato il biglietto aereo e prenotato l'hotel, ma non avete quello della partita: "Sete stron... du vorte. Fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me".