De Rossi torna in panchina? Incontro con un club di Serie A
Daniele De Rossi potrebbe tornare in panchina. Il tecnico italiano, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle scorse ore si sarebbe incontrato con la dirigenza del Genoa a Milano per provare a imbastire una trattativa.
L'ex bandiera della Roma nelle scorse settimane ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto con il club giallorosso, liberandosi quindi per un'eventuale panchina. De Rossi, però, non sarebbe l'unico candidato in casa Genoa.
NON SOLO DE ROSSI - La dirigenza, che nel frattempo ha affidato a Criscito la panchina in vista della partita di domani contro il Sassuolo, ore 18.30, al Mapei Stadium, starebbe prendendo al vaglio anche altre opzioni, tra le quali Paolo Vanoli. L'ex Torino, così come De Rossi, era stato accostato anche alla Fiorentina.