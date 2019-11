De Siervo (ad Serie A): "Troppe difficoltà nel fare gli stadi, guardate la Roma"

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato all'evento del Social Football Summit in merito alla questione stadi di proprietà. Ecco il suo intervento riportato da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo visto le difficoltà della Roma in chiave stadio, che è la prima cosa che una proprietà straniera vuole fare dopo essersi insediata. Quello che il calcio si aspetta è un aiuto ulteriore, soprattutto sui tempi. A Tirana è stata inaugurato lo stadio, in alcuni contesti si è intervenuti su una struttura esistente. Ci aspettiamo una forma di aiuto di de-tassazione rispetto agli investimenti che vengono comunque riversati nel territorio. Cercate di aiutare le squadre sul tema dei tempi e delle procedure e su qualcosa che spinga le società a investire più negli stadi che nei calciatori. Nessuno ha la bacchetta magica, ma spesso dopo tanti tentativi su uno stadio rischiano di scappare gli investitori”.

