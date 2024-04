De Siervo sul 'pezzotto': "Nessun pirata può dormire sonni tranquilli"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"Nessun pirata può dormire sonni tranquilli". Parola di Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, intervistato dal Corriere della Sera. Il tema, molto caro: la lotta alla pirateria online, in particolare il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, entrata ormai a regime due mesi dopo il suo avvio: "In soli sessanta giorni - spiega De Siervo - sono già stati bloccati più di diecimila siti illegali. Il sistema funziona'".

L'attacco hacker. Già in questi primi due mesi, il sistema è stato bersagliato da attacco informatici: "Non è vero che è stato clonato il codice sorgente della piattaforma - prosegue l'ad - gli hacker hanno bucato solo il primo livello di protezione del sito dell’Agcom. La sicurezza della piattaforma non è affatto compromessa".

Le proteste. In questi giorni si è parlato anche della possibilità che la piattaforma blocchi siti legali. Questa la risposta di De Siervo: "Solamente in due casi è avvenuto che per pochi minuti venissero abbattuti indirizzi Ip legali dietro cui si nascondono siti che non lo sono, ma le segnalazioni inviate, essendo corredate da prove, sono state tutte corrette".

Rivelare chi usa il pezzetto.. È, nelle idee della lega, il vero deterrente: "È il nostro obiettivo. Grazie a un protocollo di intesa fra la Guardia di Finanza, l’Agcom e la Procura di Roma ci arriveremo".