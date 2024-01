Decreto Crescita addio, Casini: "Creerà danni e paradossi. E colpirà i giovani"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 toccando diversi temi dell'attualità calcistica. Questo il suo pensiero, a cominciare dalla cancellazione degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita: "Nell’immediato ci saranno danni e paradossi. I danni saranno economici, con minori risorse e minore competitività delle squadre italiane che non potranno portare o far rientrare campioni in Italia. Il paradosso è che non ci saranno maggiori entrate per lo Stato, anzi ci sarà un minor gettito per l’erario e in più saranno danneggiati proprio i vivai e i giovani italiani: ci saranno minori risorse e non ci sarà più il regime speciale per i campioni, si tornerà al regime ordinario e quindi in realtà i giovani saranno meno tutelati".

