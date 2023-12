Decreto Crescita, l'Inter gioca d'anticipo: Mkhitaryan e Darmian rinnovano

TUTTOmercatoWEB.com

Il Decreto Crescita ha scombussolato il mondo del calcio, il Governo ha messo in difficoltà i club impedendo la proroga e dal primo gennaio del 2024 non potranno più usufruire dei benefici finanziari nel tesserare i calciatori provenienti dall’estero. L’Inter, per rimediare al problema, ha anticipato i tempi e dopo il rinnovo di Dimarco ha ufficializzato anche quelli di Darmian e Mkhitaryan. Nel dettaglio, il terzino ha prolungato fino al 2025 mentre il centrocampista fino al 2026. Insieme a loro ha prolungato anche Dimarco fino al 2027, ma è normale che i primi due siano quelli fiscalemnte più importante. Ancora non si conoscono i dettagli di come cambieranno ufficialmente le cose, ma intanto l'Inter prolungando gli accordi in essere si è assicurata di avvalersi ancora della formula per i due calciatori.

