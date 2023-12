Decreto Crescita, Roma e Milan nei guai: quanti milioni perdono

TUTTOmercatoWEB.com

L'abolizione del Decreto Crescita, non più in vigore a partire dal 1 gennaio del 2024, ha scombussolato e non poco la Serie A. I club sono in difficoltà, non potranno più usufruire degli sconti fiscali e le agevolazioni sugli stipendi per il tesseramento di giocatori provenienti dall'estero, e dovranno trovare quanto prima una soluzione per poter riuscire a far fronte al problema. SkySport, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota una statistica interessante a proposito delle cifre che le società più importanti del campionato avrebbero risparmiato fino a oggi. In vetta alla graduatoria c'è il Milan con 22,45 milioni di euro, seguito da: Roma a 22,25, Inter a 14,9, Juve a 12,4 e Napoli a 11,85. All'ultimo posto la Lazio con 7,8 milio di euro.

