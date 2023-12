Decreto Crescita, Sabatini: "Una brutta botta in questi giorni, ma Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Anche Walter Sabatini, intervenendo ai microfoni di Notizie.com, ha commentato la decisione del Governo di eliminare il Decreto Crescita. Il direttore sportivo della Salernitana, dall'alto della sua conoscenza del calciomercato e della sua abilità nelle trattative, si è espresso duramente sul futuro del movimento calcistico italiano dopo lo stop a delle agevolazioni che fino a oggi aveva garantito l'afflusso di giocatori stranieri importanti nel campionato di Serie A:

"Che vi devo dire? Non ci voleva, soprattutto adesso, una doccia fredda proprio a pochi giorni dall’apertura del mercato. È grave che si sia decisa questa cosa proprio adesso, uno deve anche rivedere alcune cose, anche perché ora non ci potremmo più permettere giocatori di un certo livello dall’estero, ma non parlo solo e tanto della Salernitana, quanto di tante altre società che ci facevano affidamento".

LOTITO - Sabatini ha preso in esame anche le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito a questo discorso: "Lotito, a mio parere, è stato un po’ troppo allarmista ed esagerato su alcuni aspetti, anche perché le grandi, da un certo punto di vista, hanno mezzi e modi per trovare soluzioni, il presidente della Lazio ha ragione quando dice che saremo meno competitivi perché di sicuro i campioni stranieri con questo taglio e questa decisione assurda non arriveranno più. Come li convinci se prima avevi la possibilità di prenderli ma con una agevolazione? Non ci vengono e andranno da altre parti, dove prendono di più… semplice. Saremo tutti meno competitivi contro l’estero, è una certezza".