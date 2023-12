Decreto Crescita, salta la proroga: guai per la Serie A

Fonte: Sport Mediaset

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Trema la Serie A sul fronte Decreto Crescita. Secondo quanto trapela da fonti governative, sarebbe saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prolungava fino a febbraio gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall'estero. Dal 1 gennaio 2024 non sarà più valido, con le squadre italiane che non potranno più utilizzare agevolazioni per gli stipendi. Come riporta Sport Mediaset, questa è una pessima notizia per le squadre di Serie A , che speravano di utilizzare la prossima sessione di mercato invernale utilizzando ancora agevolazioni, per operazioni in entrata o per prolungare alcuni contratti in scadenza.

Sempre stando a fonti governative, la mini-proroga sarebbe saltata dopo una "accesa discussione" durante il Consiglio dei Ministri. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, per le squadre del campionato italiano resterà quindi la stretta che scatterà da gennaio introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale.