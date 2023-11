Decreto Crescita, società in pressing per la proroga. E Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rimozione del Decreto Crescita sarà un argomento che con l'avvicinarsi di gennaio si farà sempre più cocente. I club di Serie A stanno vivendo uno stato di allarme per la paura di perdere quelle agevolazioni fiscali che dal 2019 hanno favorito l'acquisto di calciatori dall'estero. Weah, Thuram, Pulisic sono solo gli ultimi di una lunga e varia lista in cui appaiono i nomi di tutte le società italiane professionistiche: dal massimo campionato italiano, fino alla Serie C. Nella prima formulazione del provvedimento, come riporta Il Sole 24 Ore, si era paventata l'idea di un'abrogazione che potesse essere addirittura retroattiva, andando quindi a impattare sugli affari della sessione estiva di calciomercato. Superato questo ostacolo, oggi le società italiane voglio lottare per poter mantenere tali agevolazioni. A farsi paladini di questa lotta sono stati l’ad del Milan, Giorgio Furlani, che ha spiegato come il Decreto Crescita sia una delle poche leve che permette di essere competitivi a livello europeo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, che invita a proseguire su tale strada per evitare una revisione dei costi, e il patron della Lazio, oltre che Senatore di Forza Italia, Claudio Lotito il quale ha spiegato come una proroga sia la soluzione ideale: "Più che eliminare ora questa norma, bisogna magari fissare la sua scadenza più in là, nel 2028, così da dare tempo di organizzarsi".