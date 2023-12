Decreto crescita, Spinosi (ag. Fifa): "È un problema. I giovani? C'è poca qualità..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La mancata proroga del decreto crescita ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio italiano. In molti sono rimasti sorpresi e anche contrariati dalla decisione: si prospetta un periodo molto duro economicamente per le squadre della Serie A. Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, l’agente Fifa Lodovico Spinosi ha commentato la scelta del governo. Ecco le sue parole: “Niente proroga. Visto dalla parte del calcio è un vero problema, perché agevolava l’arrivo di calciatori stranieri. Non potendo competere con altre leghe, quella percentuale di risparmio permetteva ai club di offrire qualcosa di più… Ma altre categorie, escluso il calcio, del Decreto si erano lamentate. In generale può essere disincentivato l’arrivo dei calciatori dall’estero. Avremo più concorrenza di quanta non ne avessimo già prima. Ma quelli forti verranno acquistati lo stesso…”.

“I club, se punteranno un giocatore di livello, lo prenderanno lo stesso. Solo che spenderanno di più. Quelli bravi continueranno ad arrivare, non c’è dubbio. Più giovani in Italia? Il problema è la loro qualità… Finché non si investirà nei settori giovanili rimarrà un guaio. Dall’estero alcuni ragazzi si prendono perché conviene economicamente, ma anche perché sono più pronti rispetto ai nostri. Vengono inseriti prima. Va migliorato il sistema. All’estero i giovani sono vicini al professionismo molto prima, a 17-18 anni già fanno parte della prima squadra. Da noi certe cose sono utopia. Anzi, a volte consideriamo ancora giovani quelli di 24-25 anni”.