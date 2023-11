Delio Rossi: "Ecco cosa mi aspetto dalla Lazio in questa stagione"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'avventura di Delio Rossi alla Lazio è stata piuttosto significativa per il tecnico romagnolo che ha dato e ricevuto tanto nei suoi quattro anni sulla panchina biancoceleste vincendo anche la Coppa Italia nel 2009. Intervistato da "Il Corriere della Sera" ha rimarcato questo suo legame con la piazza e naturalmente si è lasciato andare anche ad alcuni temi di attualità.

MILINKOVIC - La partenza del serbo a detto del tecnico è stata sicuramente una grave perdita visto che la Lazio non l'ha sostituito con un calciatore del medesimo blasone. Al contempo però ora ha più alternative in mezzo al campo, il che nel calcio dei cinque cambi secondo Delio non è un particolare di poco conto

RISULTATI - Sulle difficoltà offensive ha individuato come causa la scarsa vena del trio d'attacco che quest'anno non si è ancora acceso come nella passata stagione. Alla domanda su cosa si aspetta dalla Lazio in questa stagione è stato piuttosto chiaro. Ritiene che i biancocelesti abbiano tutte le potenzialità per passare il turno in Champions League visto che hanno il destino nelle loro mani e che possano nuovamente rientrare nei primi quattro posti.