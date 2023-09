Delio Rossi: "Juve schiacciasassi? Non più. Con la Lazio una brutta sfida"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, ha parlato a Radio Roma Sound 90 FM in vista del match tra Juventus e biancocelesti. Ecco le sue parole: "La Juve non è più la schiacciasassi di anni fa, ha avuto anche problemi economici. Partendo dal presupposto che siamo solo alla quarta giornata ed è presto per dare un giudizio, le squadre vivono di alti e bassi come abbiamo visto proprio con Lazio e Juve, mi aspetto una partita partita chiusa e brutta, di solito la Lazio gioca bene quando trova campo da attaccare e la Juve non glielo lascerà".

