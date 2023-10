Delio Rossi: "Lazio guarita? Non ancora. Atalanta il peggior avversario"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo al post Celtic-Lazio e all’imminente sfida contro l’Atalanta, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi, ex tecnico tanto dei biancocelesti (tra il 2005 e il 2009), quanto dei bergamaschi (stagione 2004-2005).

Cominciamo da Celtic-Lazio. La squadra di Sarri è definitivamente guarita?

“È stato senz’altro un bel colpo esterno, ma non si può parlare di Lazio totalmente guarita. Ci sono ancora troppi meccanismi che non funzionano”.

Tipo?

“Tipo l’origine di tutti i problemi della Lazio. Secondo me vogliono ostinarsi a tutti i costi di ripetere la scorsa stagione, una cosa impensabile. Non hai più ormai gli stessi Immobile e Felipe Anderson di prima. In più manca Milinkovic”.

Ti senti di attribuire anche colpe a Sarri?

“Sarri ha il suo credo calcistico e, giustamente, lo porta avanti. Sta cercando qualcosa di nuovo e, gradualmente, ci sta riuscendo. Certo: non si può pensare di replicare la scorsa stagione. Questo messaggio deve arrivare chiaro”.

Ora c’è il match contro l’Atalanta…

“In questo momento è il peggior avversario che la Lazio possa affrontare. Conosco molto bene Gian Piero (Gasperini ndr): indipendentemente dall’impegno europeo di Lisbona, pretenderà alti ritmi anche in Serie A”.

Quali espedienti tattici che potrebbero favorire la Lazio?

“La posta in palio è molto alta anche per Sarri. I biancocelesti proveranno a imporsi in ogni modo. Poi la sfida è, di per sè, molto affascinante e piena di curiosità. Ripeto: la Lazio deve sfatare il tabù mentale di dover ripetere a tutti i costi la scorsa stagione”.

