Delio Rossi, Ledesma lo ringrazia: "Mi ha trasmesso i giusti valori"

Cristian Ledesma è il nuovo tecnico dell’Under 17 dell’Ascoli e ieri, come riportano i canali ufficiali del club, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. A proposito della nuova esperienza l’ex Lazio ha affermato: “Ho l’entusiasmo di uno che vuole formare ragazzi, trasmettere loro non solo i principi tecnici e tattici, ma di cultura del lavoro.Sì, sono un ex calciatore, ma non bisogna pretendere che i ragazzi facciano le stesse cose che uno faceva in campo, gli studi a Coverciano ci insegnano che dobbiamo trasmettere i principi nel modo giusto e la comunicazione credo sia uno degli aspetti più importanti; non che tecnica e tattica contino meno, ma con le nuove generazioni la comunicazione è molto più importante”.

L’ex centrocampista ha poi speso due parole per Delio Rossi, ex tecnico dell'Ascoli e sua vecchia conoscenza ai tempi dell'esperienza nella Capitale. Queste le parole: "L’ho avuto a inizio carriera, mi ha dato tantissimo, inculcandomi la mentalità giusta per mantenermi a certi livelli, oltre all’aspetto tecnico e tattico. Mi ha preso da ragazzo di 19-20 anni, mi ha trasmesso i giusti valori, è anche grazie a gente come lui che ho fatto carriera”.

