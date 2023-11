Delio Rossi: "Simone Inzaghi sa leggere benissimo le partite, ma da giocatore..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" Delio Rossi ha parlato di Simone Inzaghi che ha avuto come calciatore alla Lazio dal 2005 al 2009 (con una parentesi nel mezzo all'Atalanta). Al pari di altri colleghi e addetti ai lavori non si aspettava che l'attuale tecnico dell'Inter una volta appese le scarpe al chiodo riuscisse ad avere un impatto così importante da allenatore.

INZAGHI GIOCATORE - Delio Rossi ha infatti sottolineato come a differenza di altri calciatori come Breda e Liverani che si informavano molto sia sulla tattica che sulla preparazione fisica Inzaghi non sembrava così minuzioso e non dava l'impressione di poter diventare poi allenatore. Al contempo però l'ex mister biancoceleste ha rimarcato la capacità di Inzaghi di fare gruppo che a suo dire ha ereditato dalla carriera da calciatore e dalla possibilità di poter condividere lo spogliatoio con gente del calibro di Veron, Almeyda, Nedved, Vieri, Salas e tanti altri campioni. A tal proposito mister Rossi ha sintetizzato così questo aspetto: "Andava d’accordo con tutti, sapeva farsi voler bene da tutti e mi creda che non è una cosa semplice. Questo suo modo di vivere in gruppo da giocatore evidentemente lo ha aiutato anche oggi che è dall'altra parte dello spogliatoio".

INZAGHI ALLENATORE - Parlando del percorso da tecnico di Simone Inzaghi Delio ha si è soffermato sulla meticolosità di Inzaghi e soprattutto sulla sua grande capacità di saper leggere le partite. Ed è proprio questa grande dote di saper preparare le partite e di riuscire a riprenderle in corsa d'opera che secondo Delio lo rende molto forte nelle gare ad eliminazione diretta così come confermato dai risultati ottenuti in questi anni. A far la differenza è la cura dei dettagli, uno dei grandi punti di forza dell'allenatore dell'Inter. Rossi ha poi concluso con un pensiero che esemplifica la sua opinione su Inzaghi: "Io credo che i tecnici si dividono in categorie: ci sono i maestri e i gestori. E poi c’è una categoria in mezzo, in cui si trova Simone. E da lì sta facendo benissimo".