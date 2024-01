Derby, Agostinelli: "Sarà guerra. I tifosi della Lazio non vogliono..."

Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso sulla stracittadina soffermandosi sulla situazione di entrambe le squadre e cercando di interpretare la partita dal punto di vista dei tifosi. Queste le sue considerazioni: "La Lazio ha rimesso a posto la situazione in campionato con le ultime 3 vittorie. Coppa Italia? Non è mai stata importante, solo negli ultimi anni perché ti garantisce la qualificazione europea. All’inizio non è considerata, ma dai quarti di finale in poi è molto considerata. Le squadre che hanno vinto poco, come Roma, Lazio e Napoli, la Coppa Italia deve essere un obiettivo. La vittoria contro la Roma in Coppa Italia è stata la gara più bella di tutti i tempi, sarebbe stata la stessa anche al contrario. I tifosi della Lazio non vogliono più una finale contro la Roma, perché non vogliono rischiare che la vinca la Roma. La sconfitta contro i giallorossi sarebbe una grossa mazzata per i tifosi della Lazio, ma non sarà mai come la prima volta”.

"Sarà una guerra sportiva. Come fai a dire la favorita di oggi? Entrambe non possono perdere. La Roma, fino a questo momento, ha ottenuto dei risultati deludenti, mentre la Lazio non la vedo più sicura nel giocare come ha fatto in passato. Chi sta facendo meglio tra le due squadre? La Lazio, visto che ha superato il girone di Champions”.

