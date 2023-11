Derby, Alvaro Vitali: "Sarri metterà il fegato, era meglio lunedì. Alla Lazio toglierei..."

E' il grande giorno nella Capitale, oggi si gioca il derby. Lazio e Roma si daranno battaglia dalle 18 sotto i riflettori dello Stadio Olimpico per la dodicesima giornata di Serie A. Match importantissimo e sentitissimo da entrambe le parti, ma chi sarà a spuntarla? La nostra redazione ha contattato in esclusiva Alvaro Vitali, attore romano di fede giallorossa noto soprattutto per il suo personaggio di Pierino. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un pronostico? "Da romanista, sai qual è il mio pronostico (ride, ndr). Il derby è una partita strana, speriamo che la Roma faccia la Roma e non ce ne sarà per nessuno. La vedo brutta perché la Lazio ci metterà il fegato per vincere questa partita".

Sulle partenze a rilento delle due squadre? "Le coppe levano tante energie, questo campionato non è semplice. Vanno aggiunti anche infortuni e stanchezza. Non voglio fare il romanista, ma la Roma ha giocato giovedì e anche in trasferta, la Lazio martedì. Giocare domani alle 18 è una cosa un po' brutta, era meglio lunedì".

Chi toglieresti alla Lazio di Sarri? "Pochi dubbi. Leverei Immobile".

