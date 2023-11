Derby | Anna Falchi a LSC, che stoccata: "Noi abbiamo Immobile, loro un gioco..."

Anna Falchi è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sto benissimo qui a sostenere la mia squadra del cuore. Lazio - Roma in casa non si può perdere. Vedo una formazione laziale, con volti noti, veterani. Chi ha più rabbia se la caverà meglio. Cosa mi aspetto? Mi viene in mente l'ultima in Champions, sta dando molta soddisfazione, molto aggressiva sin dall'inizio, abbiamo tempo per riposarci. Martedì li ho visti molto aggressivi. Noi abbiamo Ciro Immobile, loro hanno delle volte un gioco immobile, ma può essere strategico.