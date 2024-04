Derby, Bonanni: "Per la Lazio partita dell'anno. Immobile? Ultima chiamata"

TUTTOmercatoWEB.com

Intercettato dai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha detto la sua sul derby di domani tra Roma e Lazio: "Per chi è più importante? Per entrambi, per motivi diversi. Per la Lazio è la partita dell'anno oggi, al di là della semifinale di Coppa Italia. Se vinci ti avvicini, se perdi è finito tutto. E' una partita molto importante, per me sarà una partita molto delicata"

"De Rossi? Per me la vivrà male sotto l'aspetto emotivo ma dovrà essere bravo a gestire le emozioni da allenatore. Nei derby chi riesce a gestire le pressioni alla fine riesce sempre a portare a casa qualcosa. Non mi ricordo derby giocati alla grande. Il derby di Roma è particolare, parte da lontano. Io credo che sia importante per entrambi. Alla Roma potrebbe anche bastare il pareggio, ma la Lazio così rimarrebbe fuori".

"Sicuramente per Immobile è l'ultima chiamata. Ha le possibilità per potersi riguadagnare la titolarità nella Lazio e la convocazione per l'Europeo. Ora sta solo a lui. È in un periodo di discesa purtroppo e mi dispiace molto, perché ad oggi rimane un attaccante ancora importante. Diventa determinante per lui".

"Dybala e Luis Alberto, quanto passa del derby dai loro piedi? Sono due giocatori diversi, che accendono le proprie squadre. Dybala può farlo di più, perché fa più gol ma entrambi sono troppo importanti per le due squadre".

