Derby, Dado: "Non lo guardo più, non me lo godo nemmeno quando vinciamo..."

Gabriele Pellegrini, in arte 'Dado', è un cantante-cabarettista romano, nonché noto tfoso giallorosso. Ai microfoni di Notizie.com, ha parlato di come vive lui il derby, che ormai preferisce non guardare più. Ecco le sue parole a riguardo: “Sono molto concentrato su lavoro, non voglio sapere altro. Cerco di non lasciarmi influenzare dal cuore. Per me il derby è come guardare la propria fidanzata che si bacia sul set con un attore sconosciuto. Preferisco non andare a vederlo, quel film. Un bacio, o peggio ancora, una scena di sesso… Qualsiasi cosa decida di fare, non lo voglio sapere. Anche se si mette i tacchi e cammina sopra all’altro uomo… Non guardo proprio e ho risolto il problema".

"C'è sempre tensione. Un grande fastidio. Non me lo godo nemmeno quando vinciamo. Non parliamo di una partita di calcio, ma di equilibrio sociale. Il giorno dopo lo capisci appena esci di casa. Vai al bar, prendi un caffè e ti fanno: ‘ah, vuoi due cucchiaini?’, se magari hai perso 2-0. Ogni gol preso o fatto diventa un numero fondamentale per la sopravvivenza sociale”.