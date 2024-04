Derby, Garzya: "Domani sarà importantissimo. Vi dico chi lo deciderà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al derby della Capitale, il terzo di questa stagione dopo l'andata di campionato e quello vinto dalla Lazio in Coppa Italia. Biancocelesti e giallorossi si preparano a una stracittadina che con sé porta anche il peso di una classifica in contiuo mutamento. Una sfida dalle tante emozioni, dai mille volti che l'ex Roma, Luigi Garzya, ha commentato così ai microfoni di TMW Radio:

"Che Roma-Lazio vedremo? Difficile dirlo. Partite sempre atipiche. Spero per la legge dei grandi numeri che vinca la Roma, che ultimamente ha trovato poche volte il successo. Le squadre non possono permettersi il lusso di non vincere: la Roma è avvantaggiata nella corsa Champions, ma le 8 partite che mancano non sono poche. Mi auguro che i giallorossi prevalgano, ma non sarà facile. La Lazio in Coppa Italia ha giocato un gran primo tempo e si giocherà le ultime carte per tornare vicina all’Europa che conta. Spero che non sia la Roma vista a Lecce, mi ripeto. Mi auguro che possa essere risolto, non dico da chi. Ti aspetti i gol dai classici attaccanti, poi invece la decide uno che entra dalla panchina. Mi auguro che possa risolverlo un giocatore della Roma e spero che non ci siano scontri tra i tifosi, dato che ultimamente le cose non sono andate granché bene".

"I derby sono partite strane. Si sentono più all’esterno che all’interno. A Roma se ne parla tutto l’anno ed accentrano tutta l’attenzione su questa partita. Avevi una grossa responsabilità quando scendevi in campo. Quando giocavo io c’era Giannini che la sentiva tanto, lui era il più rappresentativo e ci teneva tantissimo. Magari io avevo un po’ di paura, essendo ancora giovane. Chi lo deciderà? El Shaarawy!".