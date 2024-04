Derby, Julio Sergio chiarisce: "Nessuna favorita. La Lazio con Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Ai microfoni di tag24.it l'ex portiere giallorosso Julio Sergio ha parlato del derby del Capitale tra Roma e Lazio che si giocherà oggi pomeriggio (ore 18). Il brasiliano si è espresso sulle due squadre e sul lavoro dei due nuovi allenatori in panchina. Queste le sue parole: "Squadra favorita? Questa parola non esiste nel derby. Se si vanno a vedere le ultime partite la Roma ha fatto un pò meglio, e magari potrebbe esserci un piccolo vantaggio per il fatto che la Lazio abbia giocato in Coppa Italia; ma quando si entra in campo, dove in mezzo c’è uno spirito diverso, bisogna farlo con la testa giusta. Si deve pensare solo a giocare. La Lazio ha un allenatore nuovo, arrivato dopo un grande come Sarri. Ma lo stesso è successo pure con Mourinho alla Roma, dove De Rossi sembra che abbia in mano la squadra da una vita. Il derby è di difficile lettura, sono novanta minuti particolari, creano euforia così come possono creare fastidio".