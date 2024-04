Derby, Mexes: "Quindici anni fa questa era una partita più pesante"

WEBTV LAZIO, LE CONDIZIONI DI ZACCAGNI IN VISTA DEL DERBY: IL COMUNICATO La Lazio mediante un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni, sottopostosi questa mattina a degli esami strumentali in Paideia dopo l'infortunio accusato nella partita contro la Juventus: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il... La Lazio mediante un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni, sottopostosi questa mattina a degli esami strumentali in Paideia dopo l'infortunio accusato nella partita contro la Juventus: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | TUDOR VUOLE RINFORZARE LA MEDIANA: C'È UN RITORNO DI FIAMMA La Lazio pensa già al mercato estivo. Negli uffici di Formello si riflette sui possibili innesti estivi e oltre all'opzione attaccante - valida nel caso in cui Immobile decidesse di partire - la società starebbe lavorando anche per rinforzare il... La Lazio pensa già al mercato estivo. Negli uffici di Formello si riflette sui possibili innesti estivi e oltre all'opzione attaccante - valida nel caso in cui Immobile decidesse di partire - la società starebbe lavorando anche per rinforzare il...