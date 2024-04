Derby, Moscardelli: "Spero si giochi a calcio. La Lazio ha tante scelte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lungo intervento dell'ex calciatore Davide Moscardelli ai microfoni di Radio Mana' Mana' Sport sul derby della Capitale di sabato pomeriggio. L'attaccante, di fede giallorossa, si è espresso sulla gara dell'Olimpico e sulla nuova Lazio di Igor Tudor. Queste le sue dichiarazioni: “La Lazio ha varie scelte sia di modulo che di giocatori. Per me ci sarà Cataldi con Guendouzi a centrocampo, ma Tudor ci ha messo anche Kamada che lo può fare. Quello è stato un bel segnale. Per la Roma io punterei sul coraggio di fare una partita come con il Brighton, contro l’Inter, ecc. So che è complicato farlo in un derby, ma è la strada giusta anche per prendere fiducia durante la partita e per toglierla alla squadra avversaria. Poi naturalmente la tattica serve: Tudor e De Rossi sono due allenatori bravi, spero sia un derby dove si gioca a calcio”.