Derby, Orlando: "C'era troppa paura. Sono deluso dalla Roma..."

È terminato a reti bianche il tanto atteso derby della Capitale. Le due squadre in campo non hanno dato molto spettacolo, come sottolineato anche dall'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMWRadio. Ecco il suo pensiero: "C'era troppa paura, chi perdeva passava 15 giorni d'inferno. Si sono annullati, lo spettacolo lo ha dato il pubblico. Sono rimasto deluso dalla Roma. Ho visto il terrore di perdere, mi è dispiaciuto che non ci abbia neanche provato. Nessun pallone buono per Lukaku e Dybala in certe partite non va".